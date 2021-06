ADL sulla Superlega: "Dissi subito ad Agnelli e Perez dell'errore! Uefa va cambiata, ma non così..."

Ospite del Passepartout Festival (qui l'intervento integrale), il presidente Aurelio De Laurentiis nell'ambito di un discorso industriale ha parlato anche della Superlega:

"Sono riuscito a smascherare Blatter quando era alla Fifa, Platini all'Uefa, ora non sono riuscito ancora a ripianare totalmente il calcio a livello mondiale. Questo fatto della Superlega è figlia delle organizzazione calcistiche pensano di fare loro le istituzioni con i nostri soldi, che interessa ha un Real o un Napoli a fare la Champions, indebitandosi per poter fatturare 70-100mln in più? Se ne ho spesi già 200 c'è qualcosa che non quadra. Io faccio parte dell'ECA e mi sono interessato del marketing, ad Andrea Agnelli dissi subito che stavano sbagliando con la Superlega perché vogliono diventare loro gli attori principali e non lasciare le porte aperte a tutti democraticamente! Invece l'Uefa va tenuta, anche se come segretariato, pagando noi loro con gli introiti, e non loro noi! Ora abbiamo tanti giocatori agli Europei, se si rompono e non mi torna sano chi mi ripaga i 100mln degli obiettivi? Perché devo prestartelo? Tu fatti 3mld in 15 giorni e allora devi sederti per rivedere tutto. Agnelli, Perez e gli altri hanno sbagliato, ma è chiaro comunque che il calcio sta fallendo per le istituzioni. Gravina disse che avrebbe fatto grandi cambiamenti, ma è da 2 anni e mezzo, perché non va dal governo per abolire la legge che risale al 91'? Quella Bossi-Fini sugli extracomunitari che costano meno alle squadre più piccole? E' del 2001. Perché non smonti la legge melandri che fu scritta da Gentiloni, gente che di calcio non capisce niente ed il calcio dopo 25 anni cambia, cambia già di anno in anno".