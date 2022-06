Ag. Demme: "Gattuso lo stima, ma col Valencia non c'è stato nulla! Sono notizie normali..."

arco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' sempre equilibrato, vive il calcio così. Gli infortuni purtroppo capitano, non so se nelle gerarchie di Spalletti gli infortuni abbiano condizionato le scelte, ma lui si è emsso sempre a disposizione e ha sempre dato il massimo quando è stato chiamato in causa.

Valencia? A mercato aperto succedono queste cose. Gattuso ha dimostrato che Demme è un giocatore stimato, avendolo avuto al Napoli. Si cercano sempre queste notizie, ma non c'è stato nulla. Fabian? Con Demme lo vedrei bene, si completano. Ma le scelte ovviamente le fa Spalletti che sa benissimo come valorizzare il materiale a sua disposizione".