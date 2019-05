Ag. Mario Rui: "L'ambiente lo sminuisce sempre, andrà via. Ma difficilmente arriverà uno più forte"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui. Si è parlato del futuro del portoghese, che sembra essere lontano da Napoli: "L’intenzione è portare via Hysaj e Mario Rui. Il portoghese in questi due anni credo che abbia fatto cose importanti ma sono state sminuite e questa cosa mi fa male perché mi sarebbe piaciuto vederlo un altro anno a Napoli e poi non credo che il Napoli troverà un terzino più forte di Mario Rui. E’ gusto che cambi aria per quello che si è creato a livello ambientale intorno a lui e ripeto, mi fa male, ma andrà via anche perché le squadre non mancano. Roma, Milan, Torino, ma anche all’estero. Il Benfica è il sogno di Mario Rui”.