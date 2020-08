Ag. Meret: "Deve giocare, disposti ad andare via in prestito se dovesse servire"

Uno della sua età deve giocare. Questo il concetto espresso da Federico Pastorello, agente di Alex Meret, intercettato dai microfoni della Rai per analizzare il futuro dell'estremo difensore del Napoli: "Andando dall'Udinese al Napoli ha fatto una scelta importante. I nostri contatti con il club partenopeo sono costanti, ma uno della sua età deve giocare. Siamo disposti ad andare in prestito per giocare, se dovesse servire".