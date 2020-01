Altri due problemi da risolvere per aiutare Gattuso

Oltre al tanto discusso centrocampista il Napoli deve risolvere la questione terzino sinistro, problema che ormai la squadra azzurra si porta avanti da troppe stagioni.

IDEA PRESTITO - Faouzi Ghoulam non riesce a riprendersi dai tanti problemi fisici che gli stanno condizionando la carriera e sembra sempre più evidente che l'algerino debba essere ceduto in prestito per verificarne la condizione per poi poterlo sostituire con i vari nomi che stanno girando (Koutris o Rodriguez).

SITUAZIONE HYSAJ DA CHIARIRE - Un'altra situazione da monitorare è quella relativa a Elseid Hysaj. Il terzino albanese con Ancelotti sembrava fuori da ogni progetto mentre con Gattuso potrebbe tornare ad essere un giocatore importante. A tal proposito, bisognerebbe chiarire la situazione contrattuale del terzino ex Empoli: è l'unico giocatore adattabile a sinistra nel caso manchi Mario Rui date le difficoltà di Di Lorenzo che soffre sull'out mancino e di Luperto che non ha il passo per fare il laterale di fascia.