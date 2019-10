Ancelotti scrive a Malcuit: "Saremo al tuo fianco in modo che torni presto e più forte!"

Kevin Malcuit ha riportato un infortunio importante che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa 5 mesi. Carlo Ancelotti fa sentire la sua vicinanza al terzino azzurro, anche tramite i social network. L'allenatore di Reggiolo su Twitter ha scritto un bel messaggio per il francese: "Saremo tutti al tuo fianco in modo che torni presto e più forte. Forza e coraggio, Kevin".

Saremo tutti al tuo fianco in modo che torni presto e più forte. Forza e coraggio @KevzRose



We will all be by your side so that you return swiftly and stronger. Strength and courage. https://t.co/hUosHklNUw