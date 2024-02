Barcellona, Xavi a Sky: "Napoli in difficoltà ma resta molto forte. Però il mio Barça è ambizioso"

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida delle 21 contro il Napoli.

Come sta il suo Barcellona?

"Siamo in Champions, siamo agli ottavi, sono molto contento perché erano due anni che non arrivavamo a questo punto e abbiamo aspettative alte e tanta ambizione".

Quali sono le amozioni nell'entrare al Maradona?

"Sappiamo che è uno stadio speciale per il nome che porta e per il tifo della gente. Sarà una partita difficile, ai massimi livelli, ma questa è la Champions. Il Napoli non sta vivendo il suo momento migliore ma resta una grande squadra".

Serata giusta per risolvere i tanti problemi del Barcellona e per cambiare marcia?

"E' la serata giusta per dimostrare che possiamo competere a questo livello. Ripeto, abbiamo grande ambizione...".