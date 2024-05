Biraghi a Dazn: "Partita combattuta contro una grande squadra. Punizione più bella? Rispondo così..."

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Napoli

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Napoli: "È stata una partita molto equilibrata e combattuta, abbiamo affrontato una grande squadra e ci siamo ritrovati in svantaggio dopo pochi minuti. Ci abbiamo messo un po' a riorganizzarci, però eravamo riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio.

Quale punizione è stata più bella? Devo dire che Kvaratskhelia ha fatto un bel gol, la posizione era piuttosto distante e ha disegnato una traiettoria importante. Sono contento per essere tornato a segnare anche io, non accadeva dalla sfida di maggio scorso contro la Salernitana. Ora dobbiamo finire bene la stagione e provare a portare a casa la coppa. Chi è sceso in campo l'anno scorso ha ancora la ferita fresca, chi fa questo mestiere sa cosa voglia dire perdere una finale. Daremo il massimo per regalare una soddisfazione a noi stessi e alla tifoseria".