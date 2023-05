Bologna, Motta: "Col Napoli la gara più importante! Voci futuro non cambiano nulla..."

Thiago Motta, allenatore del Bologna, alla vigilia della partita contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta, allenatore del Bologna, alla vigilia della partita contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa: "Domani sarà bellissimo, importante, una partita diversa contro una squadra che ha vinto il campionato, ha raggiunto già il suo obiettivo. Vogliamo fare una bella partita davanti al nostro pubblico. Sicuramente è la più importante. Sono io che devo qualcosa a loro, alla curva, non mi aspetto niente mi hanno dato già tanto".

Fatalmente per qualcuno può essere l'ultima in casa. Con Saputo?

"Focalizzato al 100% sulla partita di domani. Mi vedrò con il presidente la prossima settimana per il piano sul deficit".

Cosa si aspetta per questo deficit?

"Mi vedrò con il presidente e ne parlerò per capire cosa riguarda questa strategia".

Quanto è importante l'obiettivo ottavo posto?

"L'importante è pensare alla partita di domani, partita fantastica per tanti motivi positivi, contro una squadra che ha vinto il campionato meritatamente. Vogliamo fare una grande partita cercando sempre il risultato".

Ha parlato con Orso? Giocherà Aebischer?

"No, non ho parlato, giocare Michel. Soriano non è disponibile".

Da zero a cento quanto sono migliorati i suoi? Quanto si sente migliorato lei?

"Tutti i ragazzi sono migliorati, dipende comunque tutto da loro. Non so la percentuale. Grandissima percentuale però, è grazie a loro. Nel singolo si può e si deve migliorare, ma hanno lavorato bene settimana dopo settimana, sono ragazzi che hanno difficoltà anche personali, ma riescono sempre a fare il loro lavoro al massimo. Continuo a fare dei complimenti, speriamo domani di riuscire a fare qualcosa in più. La nostra gente comunque se lo merita, perché ci hanno accompagnato nella difficoltà".

Il suo nome accostato ad altre panchine? Orgoglio?

"Non cambia niente. Sono contento perché so di fare sempre il massimo, andrà bene andrà meno bene altre volte. A nessuno piace perdere, fa parte del gioco. Questo è quello che voglio da parte di tutti".

Zirkzee segnò a Napoli. Ha deluso rispetto alle aspettative? È una prima punta?

"Deluso no, non ha fatto quello che erano le aspettative. Dovresti fare la domanda a lui, se ha fatto il massimo che può fare. Lì capiremo se è stata una delusione o no. Io lo vedo prima punta, per come giochiamo noi. Io lo vedo attaccante, non lo vedo come esterno. Può fare la prima punta, gli è mancata la fame di fare gol, ma non abbiamo un finalizzatore d'area di rigore, un attaccante da 25/30 gol a stagione. Abbiamo un profilo come Joshua, ha un margine di miglioramento enorme. Non esiste nessun problema con Joshua. Anche con un attacco a due farebbe la punta. Non la seconda punta. Oggi l'attaccante ha bisogno di un compito offensivo e difensivi".

Può fare il trequartista nel 4312?

"Non lo so, io non ho mai giocato con quel sistema di gioco. La nostra squadra non l'ha mai fatto".

Nel 4231 invece?

"No, nel 4231 non lo vedo come trequartista".

Il Napoli? Cosa si aspetta?

"Lo aspetto al massimo per come ha sempre affrontato le partite. Ha giocato sempre a calcio, nelle tre fasi del gioco, considerando anche la transizione. Hanno fatto sempre bene. Spero nel miglior Napoli possibile. Ha vinto il campionato con grande differenza rispetto alle altre. Sarà una bella sfida. Giocare contro una squadra di questo livello è una bella sfida".

Questo gruppo andrà stravolto il meno possibile?

"Stravolgere.. dipende da tante altre cose. È importante la comunicazione interna ed esterna. Ho giocatori in testa che per me non devono muoversi, bisogna capire la strategia del club, essere tutti nella stessa linea, per capire cosa sei e dove devi andare. Chiarezza e trasparenza saranno la base".

Tanti giocatori in scadenza 2023, ci sono altri giocatori che hanno acquisito una leadership?

"Sicuramente hanno preso più responsabilità, fanno bene al gruppo e all'individuo, ci sono altri ragazzi che possono essere leader".

Come ha visto Arnautovic?

"Come sempre".

Ti basterebbe una salvezza l'anno prossimo?

"Pensiamo a domani, una alla volta".