Borse piene di vestiti e denaro ai ragazzi ai semafori: Osimhen non dimentica le origini

Victor Osimhen e le origini da non dimenticare. Sul Corriere dello Sport si parla dell'attaccante nigeriano e dei suoi gesti di generosità nei confronti della comunità africana presente a Napoli.

"Chi lo conosce lo descrive così: affabile ma diffidente; semplice nonostante la fama e gli agi; umile e generoso fino a regalare borse di vestiti e un bel po’ di euro ai ragazzi africani dei semafori di Napoli che s’ammazzano di fame e fatica proprio come lui da piccolo. Poco altro da dichiarare se non il sushi in centro, i panini da fast food e soprattutto i piatti tipici africani che ordina in un ristorantino tipico della comunità afro in città" scrive il quotidiano.