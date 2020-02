C'è un azzurro che proprio non riesce a sorridere

Il Napoli continua la sua marcia di recupero in classifica: gli azzurri hanno portato a casa due vittorie consecutive contro Juventus e Sampdoria ( 3 se si considera anche quella con la Lazio in Coppa Italia). L'effetto Gattuso sembra aver dato nuove energie all'ambiente e ai calciatori, tranne per Jose Callejon, lontano parente di quel calciatore ammirato in passato qui a Napoli. Lo spagnolo continua a non brillare e, continuando così, potrebbe ben presto sedersi in panchina con Politano pronto a rubargli il posto.

NON RIESCE A SORRIDERE - Molto probabilmente non ci sarà più un futuro, a Napoli, per José Maria Callejon. L'arrivo di Politano dimostra che la società ha già lavorato alla sua sostituzione: l'ex interista è venuto a Napoli per giocare e reclamerà presenze da titolare per coltivare il sogno convocazione per l'Europeo.

STRADE SEPARATE - Callejon In questa stagione non riesce proprio a incidere. Nonostante la rinascita del Napoli le sue prestazioni stentano a decollare. Il rinnovo non è arrivato e non arriverà: lo spagnolo è a Napoli dal 2013, ha vissuto sette stagioni da protagonista, giocando quasi tutte le gare senza mai risparmiarsi, ma ormai sembra evidente che le strade tra il club azzurro e il "Caballero triste" siano destinate a separarsi.