C'è un reparto in emergenza per la Juve

Fuori Demme, molto probabilmente fuori Zielinski, Anguissa nemmeno conosce i compagni e Fabian è alle prese con una condizione ottimale ancora da ricercare con fatica, nonostante il gol di Genova.

In vista della sfida di sabato contro la Juventus, Luciano Spalletti deve fare i conti con una vera e propria emergenza in mediana. Sicuro assente Demme, preoccupano e non poco le condizioni di Zielinski, fermo ai box con la sua nazionale dopo l’infortunio rimediato a Genova.

A complicare la situazione le notizie arrivate dalla Slovacchia, con Lobotka uscito dopo 52’ della sfida a Cipro per un problema muscolare. Nelle prossime ore si avrà un quadro più definito della situazione del centrocampista ex Celta: Spalletti deve sperare che non sia niente di grave, altrimenti la situazione lì in mezzo porterebbe ad avere a disposizione soltanto Elmas, Fabiàn ed il nuovo arrivato Anguissa.