Callejon out con l'Hellas, Gazzetta: "Messo da parte, possibile non concluda la stagione"

Se dopo la Coppa Italia per Josè Callejon sembra essersi aperto uno spiraglio per la permanenza in azzurro, la situazione continua ad evolversi ed è difficile capire dove effettivamente andrà a concludersi. Lo spagnolo ieri non è sceso in campo per la sfida di campionato contro l'Hellas, un segnale che di fatto potrebbe essere indicativo per il futuro.



A darne una chiave di lettura in questo senso è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che tocca proprio l'argomento legato allo spagnolo e quello che sarà il suo futuro da qui alle prossime settimane: "Non è il massimo giocare sapendo di dover andare via. Callejon è stato messo da parte, c’è la possibilità che non firmi il prolungamento per concludere la stagione".