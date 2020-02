Caso multe, respinto il ricorso dei giocatori: l'arbitro non può essere ricusato

Novità importanti in casa Napoli per quanto concerne la situazione legata alle multa e la causa che vede protagoniste le due controparti, quella rappresentata dai giocatori e l'altra dalla società azzurra. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, ha riportato le ultime, svelando come il ricorso presentato dai giocatori sia stato respinto: "Il tribunale di Napoli ha respinto il ricorso presentato a nome di Insigne, Manolas, Lozano, Milik, Zielinski e Mertens che avevano ricusato l’arbitro Bruno Piacci. La controversia è riferita alle multe comminate dal club di Aurelio De Laurentiis: i calciatori sostenevano che Piacci già in 23 occasioni aveva esaminato vertenze riguardanti il club azzurro, sostenendo il concetto della rotazione nei collegi arbitrali".