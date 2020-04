CdM - Taglio stipendi, ADL sottoscrive protocollo ma questione multe renderà difficile intesa

La Lega ha optato per il taglio stipendi, una scelta inevitabile per ridurre le perdite relative allo stop del calcio. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che De Laurentiis taglierebbe circa 45 milioni dal monte ingaggi nel caso in cui la stagione non dovesse terminare regolarmente, 22,5 milioni se si tornasse in campo come si auspica il patron del Napoli. Il protocollo d’intesa è una dichiarazione d’intenti, va applicato con un accordo con i propri tesserati. I dialoghi con Insigne capitano mediatore sono iniziati da molte settimane ma la questione multe rende complesso il raggiungimento di un’intesa.