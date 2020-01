CdS - Lobotka, il problema non è economico: al Celta Vigo serve un sostituto

Stanislav Lobotka continua ad avvicinarsi al Napoli anche se per la fumata bianca ci vorrà ancora un po' di tempo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il problema non è di tipo economico, la distanza di 2 milioni sarà ridotta, il Napoli la coprirà, ma al momento serve l'ok definitivo del Celta Vigo che deve prima trovare un sostituto. Il Napoli si guarda attorno per possibili alternative, ma la priorità resta lo slovacco che piace da anni e che non vede l'ora di tingersi d'azzurro.