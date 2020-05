CdS - Lungo stop per Manolas: ecco i tempi di recupero

Tiene banco sui quotidiani il bollettino medico riguardante Kostas Manolas, che ha rimediato una distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra nella giornata di mercoledì.

Secondo il Corriere dello Sport, il greco rischia di dover stare fermo almeno per un mese e mezzo, anzi di più. “Sei o sette settimane - si legge - è il periodo medio per smaltire un infortunio del genera, Gattuso potrà riaverlo a disposizione solo per l’ultima parte del campionato che dovrebbe ripartire il 13 giugno”.