CdS - Napoli su Icardi, l'Inter è un'alleata. Il presidente Zhang: "Non andrà alla Juve!"

Quella che sta vivendo quest’anno è senza dubbio l’estate più difficile per Mauro Icardi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad analizzare il momento e il futuro dell’attaccante dell’Inter, che ha due settimane per trovare una collocazione. Il Napoli ha un allenato in più nella corsa a Maurito. Si tratta di Steven Zhang, presidente nerazzurro. Zhang jr era stato tassativo: “Mauro non andrà mai a Torino”, aveva detto lo scorso 18 febbraio. Sono passati sei mesi da quella dichiarazione e il suo pensiero non è cambiato. Il veto varrebbe sia per un’operazione cash che per un eventuale scambio con Paulo Dybala.