Cds: "Un operaio può rischiare ed un calciatore strapagato non può allenarsi in sicurezza?"

Il pallone da umiliare, è il titolo dell'editoriale di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Non si gioca, e nessuno pretendeva di farlo, ma non ci si allena neanche mentre - si legge - si potrà lavorare in una libreria, un negozio di animali, una miniera di carbone, una fabbrica di tessuti o in profumeria, ma non correre in un campo all'aperto e con test preventivi ed a gruppi. "Perchè un operaio può rischiare la pelle per 1500 euro e uno strapagato calciatore no?" è l'interrogativo sollevato dal quotidiano