CdS - Verso l'Inter: Gattuso può recuperare Manolas, ma Koulibaly resta un rebus

Manca meno di una settimana alla sfida con l'Inter in programma il prossimo 6 gennaio al San Paolo. Per l'occasione Gattuso spera di recuperare Manolas ma resta in dubbio l'impiego di Koulibaly, out dalla sfida col Parma persa 2-1. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di "rebus" legato al difensore senegalese che, nell'inseguire Kulusevski, ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Secondo il quotidiano, servirà ancora un po' di tempo per smaltirla. Novità nei prossimi giorni.