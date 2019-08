Cesari esclude la prova tv per Mertens: "Non applicabile, il VAR ha visto e escluso la simulazione"

È da escludere la prova tv per Dries Mertens nella circostanza del rigore concesso al Napoli nella gara di ieri sera contro la Fiorentina. La spiegazione la fornisce Graziano Cesari, ex arbitro, storico moviolista e opinionista Mediaset: "Mertens allunga il passo e nel farlo un calciatore può cadere o inciampare, è difficilissimo dimostrare se si tratti di simulazione oppure no. Inoltre il Var ha visto l'episodio al monitor e attraverso il silent check ha dato l'ok a Massa escludendo la simulazione. L'applicazione della prova tv in questo caso non è possibile", le parole di Cesari riportate dal portale Sportmediaset.