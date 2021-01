Che mercato sarà: il gennaio 2021 del Napoli tra entrate e uscite

Il Napoli è concentrato sulle uscite delle due punte in esubero. In questo senso il ds Cristiano Giuntoli è stato chiaro, ribadendo a più riprese che la società non ha in mente stravolgimenti in questa sessione invernale. La priorità è piazzare Arek Milik e chiudere una lunga telenovela: in scadenza a giugno, per il Napoli il mercato di gennaio è l'ultima possibilità di monetizzare dal cartellino del classe '94 polacco. Tanti i rumors sull'interessamento dell'Atletico, in particolare dopo la rescissione di Diego Costa che ha liberato risorse ed un posto, ma l'offerta al Napoli non supera per ora i 5-6mln di euro per un giocatore che a giugno potrebbe arrivare a zero. Intorno ai 10mln di euro invece sembra poterci arrivarci il Marsiglia, spaventato dall'eventuale concorrenza estiva a parametro zero: il club francese potrebbe anche strappare l'ok del giocatore che smania dalla voglia di tornare a giocare con la certezza della titolarità. Per Fernando Llorente invece è saltata la soluzione Sampdoria, nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra l'agente e la Juventus ma i rapporti tra le società complicano anche un'operazione minore per una punta di scorta.

UNICO POSSIBILE COLPO- L'unico spiraglio in entrata resta quello di un laterale mancino. Gattuso in questa stagione sta adattando Hysaj a sinistra, per avere un'alternativa all'altezza a Mario Rui, ma con la positività dell'albanese e la fase di recupero successiva ha poi dovuto rispolverare Ghoulam senza grandi risultati. Per un intervento in un reparto che non convince servono delle partenze. Bloccata quella dell'algerino, a causa dello stipendio molto alto ottenuto prima degli infortuni, ma il mancato accordo per il rinnovo di Hysaj potrebbe spingere il club di De Laurentiis ad anticipare un arrivo in quel settore senza arrivare all'estate. Anche perché profili come Emerson Palmieri e Junior Firpo rappresentano delle soluzioni invitanti, considerando che non hanno spazio rispettivamente al Chelsea ed al Barça e sono in uscita a condizioni favorevoli rispetto all'estate.