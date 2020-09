Clamoroso CorSera - Tre telefonate tra legale Juve e l'Università: "Vi porteremo altri stranieri"

Polemiche furibonde attorno a Luis Suarez, la Juventus ed il test di italiano per permettere al giocatore uruguaiano di prendere la cittadinanza italiana. Il club bianconero non è ancora nel pieno della bufera, ma con il tempo sembra entrarci sempre di più. Secondo quanto raccontato oggi da Il Corriere della Sera, ci sarebbero tre chiamate intercettate con protagonista l'avvocatessa Maria Turco, che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da sempre legale della Juventus.



Al telefono con il direttore generale dell'Università di Perugia Simone Olivieri, l'avvocatessa spiega l'intenzione di far sostenere l'esame di italiano proprio pressa la sede umbra a tutti i giocatori stranieri con l'intento di prendere la cittadinanza italiana, come spiega appunto il Corriere della Sera: "L’avvocatessa spiega a Olivieri l’intenzione di «dirottare» sull’università di Perugia tutti gli altri giocatori extracomunitari che avranno in futuro bisogno di sostenere l’esame di italiano per poter essere tesserati. E così ottiene da Olivieri la certezza che si farà tutto il necessario per risolvere ogni problema legato a Suarez. Quanto basta ai magistrati per ipotizzare il reato di corruzione e delegare ulteriori verifiche. Si tratta infatti di una «utilità» per l’ateneo, per questo la contropartita è stata contestata nell’informazione di garanzia al direttore generale. Adesso sarà lui a dover chiarire ogni passaggio, compresa la procedura d’urgenza che si è deciso di riservare al calciatore".