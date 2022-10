CLASSIFICA - Il Napoli scappa via: azzurri al comando da soli!

La formazione allenata da Luciano Spalletti piega per 4-1 la Cremonese e si riprende il primo posto in solitaria.

Il Napoli non si ferma più. La formazione allenata da Luciano Spalletti piega per 4-1 la Cremonese e si riprende il primo posto in solitaria: gli azzurri sono a quota 23 punti, due in più dell'Atalanta e tre in più rispetto a Milan e Udinese. Male la Cremonese, invece, che resta ultima a quota 3 punti assieme alla Sampdoria.

Napoli 23

Atalanta 21

Milan 20

Udinese 20

Lazio 17*

Roma 16*

Inter 15

Juventus 13

Sassuolo 12

Torino 11

Salernitana 10

Monza 10

Fiorentina 9*

Empoli 8

Spezia 8

Lecce 7*

Bologna 7

Hellas Verona 5

Cremonese 3

Sampdoria 3

*Una partita in meno