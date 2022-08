CLASSIFICA - Il Napoli vola in vetta! Seconda vittoria consecutiva e primo posto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli tiene il passo dell'Inter, confermando l'ottima vena realizzativa. Gli azzurri piegano per 4-0 il Monza e raggiungono i nerazzurri al primo posto con sei punti. Primo pareggio, invece, per la Fiorentina che ha impattato per 0-0 con l'Empoli. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 6*

Inter 6*

Lazio 4*

Torino 4*

Fiorentina 4*

Juventus 3

Milan 3

Atalanta 3

Spezia 3

Roma 3

Sassuolo 3*

Salernitana 1*

Udinese 1*

Empoli 1*

Cremonese 0

Bologna 0

Monza 0*

Sampdoria 0

Verona 0

Lecce 0*

* = Una partita in più