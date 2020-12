CLASSIFICA - Impresa Rijeka! Con 2 tiri in porta fa 2 gol all'AZ (in 10)

Un risultato insperato, che raccoglie tutto l'orgoglio del fanalino di coda del girone. Il Rijeka batte l'AZ Alkmaar (in 10 per un fallo di reazione), di fatto condannando gli olandesi all'eliminazione dell'Europa League. Una vittoria incredibile, del tutto impronosticabile Un 2-1 che ovviamente permette in maniera ancor più tranquilla ala Real Sociedad di conquistare il secondo posto del girone, anche in virtù del pareggio conquistato dal Diego Armando Maradona contro il Napoli.