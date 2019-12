CorrSera - Si avvicina lo scambio Llorente-Politano: è una scelta di Conte

Analizzando i movimenti di mercato dell'Inter per gennaio, il Corriere della Sera nell'edizione nazionale conferma che in attacco è vicino lo scambio tra Matteo Politano e Fernando Llorente. L’attaccante del Napoli è la prima scelta di Conte, che così avrebbe una valida alternativa a Lukaku e completerebbe il reparto. Lo spagnolo può considerarsi la terza scelta invece per Gattuso che accoglierebbe volentieri un esterno destro da piede invertito.