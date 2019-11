Corsera - Lunedì le super multe per i ribelli: sanzioni più severe per i protagonisti

Lunedì sarà il termine ultimo perché gli ammutinati della notte contro il Salisburgo ricevano la raccomandata, l’avviso della multa per aver rifiutato il ritiro imposto dal club ed arriverà, senza alcuno sconto. Lo spiega il Corriere della Sera, che prova a fare chiarezza sulle sanzioni che il club prenderà nei confronti della squadra: "Aurelio De Laurentiis ha deciso per la linea dura: ai calciatori verranno contestate più infrazioni e, rispetto alle singole responsabilità, le sanzioni varieranno dal 25 al 50 per cento sullo stipendio lordo mensile.

Una stangata che evidentemente colpirà non soltanto le tasche ma rischia di incidere sul morale e sull’umore di una squadra chiamata a raddrizzare una stagione finora molto al di sotto delle aspettative. Ma per la società sarà probabilmente questo il punto da cui ripartire, azzerando divisioni e polemiche. Prendendo ciascuno coscienza delle proprie responsabilità.

Le sanzioni seguiranno un criterio di gradualità, in base alle disposizioni dell’articolo 11 dell’accordo collettivo: più pesanti per i calciatori individuati come protagonisti della sommossa e colpevoli, per il club, di un numero maggiore di infrazioni".