CorSera - Mazzarri vuole Verdi, spunta una data per vederlo in granata

Simone Verdi resta uno dei giocatori del Napoli in uscita, con il Torino primo club interessato al destino dell'ex giocatore del Bologna. L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera racconta proprio della volontà del tecnico dei granata, Walter Mazzarri, di poter contare sulle prestazioni di Verdi per la prossima stagione: "E allora, nove su dieci, la sfida del 25 luglio sarà al «Moccagatta» di Alessandria, che per l’occasione ospiterà non più di quattromila tifosi. «Spero di avere anche Lukic e Rincon dopo gli impegni con le loro Nazionali», spiega il tecnico. Non dice invece che potrebbe esserci anche Simone Verdi, l’esterno d’attacco che Mazzarri vorrebbe portare via al Napoli. Verdi, in realtà, al Toro è già stato: stagione 2011/2012, in un’operazione con il Milan che portò in rossonero Gianmario Comi. È il figlio di Antonio Comi, ex centrattacco e oggi direttore generale del Toro".