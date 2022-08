Cosa manca per Simeone al Napoli? CdS: "Cifre stabilite, si attende l'ok di Setti"

Come riporta il Corriere dello Sport, il club partenopeo ha già pronto il contratto per il giocatore, ma sono ancora da limare ultimi dettagli

Il Cholito Simeone è pronto destinazione Napoli, ma si aspetta il via libera dalle società. Come riporta il Corriere dello Sport, il club partenopeo ha già pronto il contratto per il giocatore, ma sono ancora da limare gli ultimi dettagli con il Verona. Il Napoli, infatti, verserebbe subito 2,5 milioni nelle casse dell'Hellas, quanto guadagnato dal Monza per la prima parte del pagamento di Petagna.

Poi, spiega il quotidiano, concluderebbe l'acquisto versando i restanti 12 milioni tra una o due annualità., quando dalla Brianza arriveranno i restanti soldi da versare. Ora serve l'ok di Setti all'operazione.