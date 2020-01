Da Empoli - Ciciretti saluta ancora Napoli, in prestito con obbligo di riscatto in Toscana

Amato Ciciretti saluta ancora Napoli. L'ex attaccante del Parma, che non ha praticamente trovato spazio con la maglia azzurra, lascia ancora la Campania per trasferirsi in Toscana: come annunciato riportato dal portale pianetaempoili.it , sarebbe ormai fatta per il passaggio in prestito alla squadra toscana, nella quale lo stesso Ciciretti proseguirà la stagione fino a giugno. L'Empoli avrà l'obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi, primo fra tutti il ritorno in Serie A.