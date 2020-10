Dall'Inghilterra: Milik via a gennaio, ok dal Napoli a trattare con due club inglesi

Secondo quanto riferito dagli inglesi del Daily Mail, il Napoli ha dato l'ok a Tottenham ed Everton di trattare con Arkadiusz Milik per la cessione dell'attaccante nella finestra di mercato di gennaio. Gli agenti del polacco hanno incontrato ieri a Castel Volturno la dirigenza azzurra per fare il punto della situazione. Milik, escluso totalmente dal progetto Napoli e dalle lista di Serie A e Champions League, cercherà di accasarsi in Inghilterra prima della scadenza del contratto di giugno per non perdere il treno di Euro 2020 con la sua nazionale.