Dalla Francia: "Basic, accordo con Napoli e Lazio: si chiude con una delle due"

Toma Basic resta nel mirino del Napoli. Il centrocampista croato di proprietà del Bordeaux, secondo quanto scrivono in Francia i colleghi di Footmercato, ha già l'accordo economico con entrambe le società ed entro la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca. Vedremo chi la spunterà. C'è un testa a testa ancora in atto. Il prezzo del suo cartellino è di circa 12 milioni, bonus inclusi. Sarri prova a strapparlo al Napoli, ma De Laurentiis non si arrende per Basic.