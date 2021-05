De Laurentiis ora ti devi incazz**e!

Non si può restare in silenzio. Non oggi. Non con una gara che sarebbe finita con la rete del 2-0 di Osimhen annullata senza motivo dall'arbitro Fabbri e da un silente Mazzoleni al Var.

Col Napoli in silenzio stampa nessuno parlerà oggi e questo è un grave danno. La società deve tutelare se stessa e tutti i tifosi che oggi pretendono di veder garantita la regolarità di una lotta Champions che oggi è stata minata da un episodio clamoroso.