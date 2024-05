Dietrofront Di Lorenzo? Conte può convincerlo a cambiare idea e restare

Nei giorni scorsi il Corriere dello Sport ha lanciato la notizia della volontà di Giovanni Di Lorenzo di lasciare il Napoli.

E' ancora così, ma c'è una variabile in più adesso: l'eventuale arrivo di Antonio Conte, che potrebbe sparigliare le carte. A scriverlo oggi in edicola è lo stesso quotidiano romano:

"Conte è una garanzia in panchina e lo anche sul mercato: non avere la Champions è un handicap, una carta importantissima in meno da giocare per convincere giocatori di prima fascia, ma l’appeal di un allenatore del genere aiuterebbe a colmare il gap.

E anche a rivedere certe posizioni: Di Lorenzo, tanto per citare un caso simbolico, ha chiesto la cessione ma al cospetto della prospettiva di lavorare con Conte magari potrebbe ripensarci. Come minimo si confronterebbe con lui, il suo carisma e la sua voglia di tornare in pista per vincere dopo oltre un anno trascorso in famiglia. E Kvara, corteggiatissimo dal Psg, magari troverebbe tutto molto più charmant di Parigi".