Direttore CdS: "Questo Napoli è da scudetto! Ha rosa più fresca, motivata e completa"

Per Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il Napoli può lottare per lo scudetto. Nel suo editoriale scrive

Per Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il Napoli può lottare per lo scudetto. Nel suo editoriale scrive: "I segnali positivi vanno colti e incoraggiati, anche se due uscite ufficiali, le prime della stagione di tutte le asimmetrie e le anomalie, non bastano per trarre delle conclusioni. Tuttavia mi ripeto: questo Napoli è stato costruito molto bene, e non soltanto in rapporto alle disponibilità economiche, è più fresco, motivato e certamente più completo dell’ultimo. Sono convinto che possa lottare per il primo posto: in giro non vedo squadre perfette".