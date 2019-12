E se col Sassuolo fosse la sua ultima partita?

Dries Mertens ha il contratto in scadenza nel 2020, non ha ancora rinnovato, difficilmente lo farà, e il rapporto con De Laurentiis non è dei migliori, specialmente dopo l'ammutinamento. Lo ha rivelato ieri il giornalista Carlo Alvino. Dunque, sorge spontanea una domanda, uno dei principali timori dei tifosi: e se domenica col Sassuolo fosse l'ultima di Ciro in maglia azzurra?

Il campionato riprenderebbe il 6 gennaio con l'Inter e fino ad allora tutto può accadere. Senza rinnovo, Mertens andrà via. Difficile che un club italiano riesca ad avvicinarlo, di sicuro in inverno resterebbe in Serie A solo per il Napoli, ma un'offerta di un club straniero potrebbe far riflettere De Laurentiis e dunque l'ipotesi di addio anticipato, anche se remota, non è affatto da escludere. Si tratterebbe di beffa per il valore del calciatore, per il legame coi tifosi e la piazza ma anche e soprattutto per quel record ad un passo. Mertens, infatti, è a tre gol di distanza dai 121 di Hamsik. Ne mancano 4 per diventare il marcatore più prolifico della storia azzurra. Un primato che il belga vorrebbe tagliare. Mercato permettendo...