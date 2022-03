Effetto Lobotka su Fabiàn: un dato statistico lo certifica

L'edizione odierna di Tuttosport evidenzia la grande intesa tra i due centrocampisti e ricorda un interessante dato statistico che riguarda lo spagnolo

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Effetto Lobotka su Fabiàn. L'edizione odierna di Tuttosport evidenzia la grande intesa tra i due centrocampisti e ricorda un interessante dato statistico che riguarda lo spagnolo quando gioca in coppia con l'ex Celta Vigo: "È molto probabile che la formazione anti-Milan possa ricalcare quella che ha espugnato l'Olimpico, con l'unica eccezione dell'ingresso di Lobotka in campo dal primo minuto in sostituzione di Demme .

Con lo slovacco al suo fianco, ne ha tratto beneficio anche Fabian Ruiz , in virtù dei 4 gol segnati (su 6 in campionato) proprio quando in campo c'è stato anche Lobotka. E' una questione di equilibri che il Napoli aveva smarrito e che sembra aver ritrovato nell'ultima giornata di campionato, con il plus della presenza in panchina di calciatori che non fanno sentire la mancanza di quelli che vanno a sostituire