"Fateci giocare contro la Juve, non abbiamo potuto per l'Asl", messaggio di ADL alla Corte d'Appello

Aurelio De Laurentiis era presente in videoconferenza per la discussione dell'appello in Figc. Il patron del Napoli, riporta Repubblica, avrebbe espresso questo pensiero: "Fu l'Asl a fermarci: noi eravamo pronti per partire e non vedevamo l'ora di giocare. Fareci affrontare la Juventus" le parole delpresidente del Napoli, che si sente parte lesa nella vicenda e non il responsabile dell'accaduto. La partita, in tribunale, conclude il quotidiano, resta aperta.