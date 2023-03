FOTO - Meret come Osimhen: ecco la maschera con cui giocherà per un problema al naso

Alex Meret ha subito un colpo al naso nella partita di domenica scorsa contro il Torino. Il portiere azzurro sente ancora dolore

Alex Meret ha subito un colpo al naso nella partita di domenica scorsa contro il Torino. Il portiere azzurro sente ancora dolore, per questo ha ricevuto da Ortopedia Ruggiero una maschera protettiva, in stile Osimhen, che indosserà in campo, già a cominciare dagli impegni in Nazionale. Di seguito gli scatti della mascherina.