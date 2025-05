Remissivi, quasi 2' di possesso subito e poi un errore: come nasce il 2-2 di Vasquez

vedi letture

Non è casuale il gol di Vasquez, quello del pari, del definitivo 2-2. Billing fa fallo su Bani in attacco al minuto 82:07. Il Genoa batte la punizione e fa possesso palla per un minuto per un totale di 19 tocchi. Si fa coraggio, avanza, guadagna metri. Il Napoli attende, poi finalmente recupera palla con Spinazzola. L'esterno serve Gilmour che però commette un gravissimo errore per la troppa fretta o frenesia.

Serve in verticale Lukaku, palla persa. Vasquez anticipa il belga e va avanti (mancando Raspadori, uscito proprio per Billing). Ci resterà fino al suo gol. E' il minuto 83:15. Il Genoa fa altro fitto possesso palla anche con la qualità di Martin (decisivo il suo ingresso a sinistra) che cambia gioco per Zanoli. Altri 8 tocchi, cross compreso. Al minuto 83:48 Vasquez sovrasta Billing - entrato proprio per aggiungersi in difesa sulle palle alte - e Olivera e fa 2-2 di testa. Il Napoli subisce gol dopo aver concesso palla e campo al Genoa per quasi due minuti. Solo dopo è tornato ad attaccare sfiorando il 3-2 proprio con Billing.