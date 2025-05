Ultim'ora De Bruyne-Napoli, si va verso il 'sì' definitivo! Sky - La famiglia ha gradito le proposte ricevute

Sembra sempre più possibile quello che per il Napoli sarebbe il colpo del decennio, o forse qualcosa in più: il trasferimento di Kevin De Bruyne. Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, aumenta la fiducia per la concretizzazione dell'affare in quanto nelle ultime ore ci sono stati dei segnali positivi.

Il nodo della trattativa non è economico, ma riguarda l'aspetto privato al quale De Bruyne pone molta attenzione. Pare che la famiglia del belga abbia gradito le ultime proposte ricevute circa le questione logistiche. Dunque, se si superasse definitivamente quest'ostacolo, si potrebbe proseguire con la trattativa sul contratto a parametro zero (il trequartista si svincolerà dal Manchester City a fine stagione) per cui la strada è relativamente spianata: il classe 1991 è persino pronto a dimezzarsi lo stipendio.