FOTO - Nuove maglie Napoli, in vendita anche le divise replica: prezzi e dettagli

Dopo le nuove maglie gara 2023/24 la SSCNapoli ha messo in vendita, sul proprio sito ufficiale e su Ebay, anche le maglie replica home e away. Entrambe le divise sono in vendita al prezzo di 49 euro. Di seguito le caratteristiche e le foto delle maglie replica. Manica corta, collo e fondo manica tricolore, grafica realizzata in stampa sublimatica. Scudetto tricolore. 100% poliestere.