Gattuso entusiasta: "Organizzazione club e strutture d'alto livello, non me l'aspettavo"

Nella conferenza stampa di presentazione (clicca qui), Gennaro Gattuso ha affrontato anche il tema dell'organizzazione societarie e delle strutture spendendo parole importanti per il Napoli.

Che impressione ha avuto dalla squadra? "E' consapevole che può fare di più, neanche loro si aspettavano questo momento e ha voglia di rivalsa, vogliono far vedere che ci sono. Ho avuto sensazioni buone, ho fatto i complimenti al presidente, non mi aspettavo un'organizzazione così alta, ci sono tre campi, gli spogliatoi, le strutture. Non pensavo di trovarmi tutto quello che ho visto e sono rimasto molto colpito".

Credi che questa squadra era da scudetto come aveva detto Ancelotti? "La percezione che c'è all'estero è più importante di quello che pensate voi. Ci sono giocatori che hanno mercato e non sono stati venduti per merito della società. Quindi la mia considerazione è altissima".