Gattuso in conferenza: "Preparata per i 4vs4 nella loro metà campo. Juve? Volevamo partire, siamo arrabbiati!"

Al termine della straordinaria vittoria sull'Atalanta, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa: "Atalanta è più di una big, è una squadra forte, l'ha dimostrata anche oggi, un'altra squadra poteva prenderne anche 7-8 ed invece è rimasta in partita, anche se è vero che nella ripresa abbiamo abbassato un po' i ritmi. Sappiamo le loro caratteristiche, Osimhen ci ha aiutato molto, spesso eravamo 4 contro 4 nella loro metà campo, l'avevamo preparata così. Mi è piaciuta l'interpretazione, anche nella riconquista palla in alto".

Gol Atalanta un episodio? "Potevamo evitarlo, ma ci sta, l'importante è che ci sia organizzazione nel tenere il campo, poi lo sappiamo che abbiamo qualità, anche i centrocampisti si sono comportati bene, la squadra mi sta piacendo. Koulibaly è ritrovato, l'anno scorso ha avuto infortuni, è tornato devastante".

Il Napoli ha risposto sul campo alle polemiche. "Sono stato zitto per il covid, non i social, sono all'antica, ma posso dire che siamo arrabbiati. Noi dovevamo affrontare una squadra nuova, modulo nuovo, tecnico nuovo, fino alle 7 meno 10 abbiamo fatto di tutto per partire, c'era consapevolezza anche di fare bene con le assenze che abbiamo, siamo i primi ad essere arrabbiati".