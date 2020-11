Gattuso in conferenza: "Sono soddisfatto, questo Bologna è difficile da battere!"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato dallo stadio Dall'Ara per commentare la vittoria del Napoli sul Bologna.

20:22 - Inizia la conferenza stampa di Gattuso.

Dopo Rijeka ha chiesto di più alla squadra... Stasera è soddisfatto?

"Sono molto contento, abbiamo fatto bene contro una squadra difficile da battere, quindi si".

Mario Rui e Ghoulam non meritavano nemmeno la panchina?

"Quando dovevo scegliere chi portare in panchina ho valutato meglio altri giocatori... in campo mi servono persone che siano sul pezzo".

22.24 - Termina la conferenza.