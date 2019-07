Gazzetta - Elmas, Giuntoli a Istanbul per chiudere entro martedì: cifre e dettagli

Eljif Elmas è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a definire l'operazione con il Fenerbahce dopo aver già raggiunto l'accordo con il ragazzo. Siamo praticamente ai dettagli, bisogna solo chiudere. E nei prossimi giorni si farà, come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:



"Mancano pochi dettagli ancora per definire l’acquisto di Eljif Elmas, il centrocampista del Fenerbahce. È probabile che Cristiano Giuntoli raggiunga Istanbul tra domani e martedì per sottoscrivere l’accordo. Al club turco andranno 15 milioni di euro più 3 di bonus legati al rendimento del giocatore. Con Elmas, il Napoli si garantirebbe un centrocampista di qualità, dotato di una buona tecnica individuale. Il d.s. napoletano farà di tutto per mettere il ragazzo a disposizione di Ancelotti già a metà della prossima settimana. Intanto che verrà definita l’operazione col Fenerbahce, Giuntoli ha già trovato l’accordo col manager del giocatore: Elmas guadagnerà un milione di euro a stagione per il prossimo quinquennio".