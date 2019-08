Gazzetta - Icardi, il patto può saltare se la Juve non cede: a quel punto subentrano Napoli e Roma

L’interminabile sfida tra Inter e Juventus prosegue con le mosse nerazzurre per Federico Chiesa in prospettiva 2020 ed i segnali che arrivano sulla possibilità di uno scambio Icardi-Dybala continuano ad esere negativi. Marotta farebbe di corsa lo scambio tra gli argentini più precari del momento - scrive la Gazzetta dello Sport - ma è un’aspettativa che i bianconeri non intendono assecondare, puntando (invece) sulla sua cessione al Psg che però per ora non ha la certezza dell'addio di Neymar.

Ed in questa vicenda Mauro Icardi e Wanda Nara giocano una partita a parte: le lusinghe di Napoli e Roma - si legge - non hanno scalfito le certezze: lui continua a pensare che il suo futuro sarà alla Juve, ma l’overbooking juventino è sotto gli occhi di tutti e se non si smuove qualcosa per le cessioni di Dybala, Mandzukic e Higuain è difficile credere che il patto con la Signora sia inscalfibile.