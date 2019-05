Gazzetta: "Juve, Sarri scalpita. L'ex azzurro in pole, favorito su Pochettino per due fattori"

Mercoledì la fine di Europa League, sabato quella di Champions: le due finali europee, in cui sono impegnate Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino, segnano anche il countdown per la decisione della Juventus per la nuova panchina. Stando all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri resta il favorito per la panchina bianconera. “Juve, Sarri scalpita”, titola l’edizione odierna del quotidiano secondo cui l’ex allenatore del Napoli è favorito sul Pochettino grazie al contratto in essere con il Chelsea (il suo scade nel 2021, quello di Pochettino nel 2023 e la trattativa per liberare Sarri sarebbe più facile) e quello da firmare con la Juventus (Sarri chiede 6 milioni a stagione, Pochettino di più). Nella prossima settimana - si legge sulla rosea - la situazione dovrebbe risolversi.