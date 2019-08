Gazzetta - Llorente più di un'idea: richiesto triennale con ingaggio altissimo

Fernando Llorente è più di un'idea per il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla così dell'attaccante spagnolo: "Della fase offensiva si sta discutendo da mesi, diverse le indiscrezioni che sono circolate sulle operazioni da definire per rinforzarla. A parte la questione Icardi, che trattiamo in altra parte del giornale, Giuntoli sta valutando l’idea d’ingaggiare Fernando Llorente, svincolato, nella passata stagione al Tottenham. Potrebbe essere una soluzione valida, almeno per questa stagione, ma l’attaccante spagnolo chiede 4 milioni a stagione per i prossimi 3 anni"